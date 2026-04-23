Thiem und Hirscher machen jetzt gemeinsame Sache

Zwei Sportgiganten machen am Freitag (24. April) gemeinsame Sache: Anlässlich des 20. Jubiläums von Biogena werden die beiden in Koppl bei Salzburg auf der Bühne stehen. In Fragerunden werden die beiden Markenbotschafter des Mikronährstoff-Präparate-Herstellers ihren Fans Rede und Antwort stehen.
Wer seinen Stars schon einmal ganz nahe sein wollte, der hat am Freitag in Koppl bei Salzburg die Chance dazu: Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums wird Biogena ein großes, kostenloses Public Event veranstalten. Die beiden Markenbotschafter Dominic Thiem und Marcel Hirscher werden auch vor Ort sein und unter anderem Talks und Autogrammstunden abhalten.
Um vorherige Anmeldung auf der Homepage des Unternehmens wird allerdings gebeten. Denn wenn es nach dem Veranstalter geht, wird es richtig voll: rund 3500 Personen werden erwartet.
Sogar Sport-Challenges sind um 14 Uhr und um 16 Uhr geplant. Am Abend gibt es auch noch einen Live-Boxkampf mit Weltmeisterin Michaela Kotásková.
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