Thiem und Hirscher machen jetzt gemeinsame Sache

Wer seinen Stars schon einmal ganz nahe sein wollte, der hat am Freitag in Koppl bei Salzburg die Chance dazu: Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums wird Biogena ein großes, kostenloses Public Event veranstalten. Die beiden Markenbotschafter Dominic Thiem und Marcel Hirscher werden auch vor Ort sein und unter anderem Talks und Autogrammstunden abhalten.