Drei Jahre Haft für litauischen Kriminaltouristen

Aus Litauen reiste der mehrfach einschlägig vorbestrafte 47-Jährige nach Österreich – um hier in Wohnstätten einzubrechen. Sechs Fälle listete die Anklage auf, zwei der allesamt im Oktober und Jänner verübten Einbrüche blieben im Versuch. 47.000 Euro Beute machte er an Tatorten im Flachgau und im benachbarten Oberösterreich. Beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht zeigte sich der Litauer geständig und nannte als Motiv finanzielle Probleme aufgrund seiner Alkoholsucht.