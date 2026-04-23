Eine graue Maus sagt überraschend „Ja zu A“

Sportchef hat persönlich nachgemessen

Die spannendeste Frage zu den Rahmenbedingungen ist die grenzwertig-geringe Spielfeldgröße. Doch Wanner hat persönlich nachgerechnet: „Natürlich muss das kommissioniert werden, aber meiner Rechnung nach geht es sich aus. Und den Plan, das Spielfeld etwas zu erweitern, haben wir jetzt so oder so.“ Kurios: Erst im Vorjahr hatte man als Siebter die eigene Punktebestmarke von 43 Zählern aufgestellt, jetzt ist gar der Aufstieg in Reichweite. „Aber die Mannschaft muss nachlegen“, meint Wanner vorm Heimspiel gegen Neumarkt.