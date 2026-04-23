Eine graue Maus sagt überraschend „Ja zu A“

Nachdem die Stadtpolitik in Bischofshofen Fakten geschaffen hat, bleiben zwei Varianten: Noch-Westligist BSK findet eine externe Spielstätte ab Sommer. Oder ein dritter Salzburger Liga-Klub steigt stattdessen in die neue Nordliga auf. Überraschenderweise kann sich das just ein großer Außenseiter vorstellen.
Drei der fünf Anwärter aus der Salzburger Liga sind bereits am Freitag zum Start der 22. Runde im Einsatz. Und was lange nur die wenigsten glauben wollten: Just die „graue Maus“ Siezenheim hat intern beschlossen, dass man das Aufstiegsabenteuer in Angriff nehmen würde, falls tatsächlich ein Platz oben frei wird. „Ich hätte es selbst nicht geglaubt. Aber wir haben das Team gefragt und die Jungs sind positiv-verrückt genug dafür“, bestätigt Sportchef Rene Wanner das „Ja zu A“.
Sportchef hat persönlich nachgemessen
Die spannendeste Frage zu den Rahmenbedingungen ist die grenzwertig-geringe Spielfeldgröße. Doch Wanner hat persönlich nachgerechnet: „Natürlich muss das kommissioniert werden, aber meiner Rechnung nach geht es sich aus. Und den Plan, das Spielfeld etwas zu erweitern, haben wir jetzt so oder so.“ Kurios: Erst im Vorjahr hatte man als Siebter die eigene Punktebestmarke von 43 Zählern aufgestellt, jetzt ist gar der Aufstieg in Reichweite. „Aber die Mannschaft muss nachlegen“, meint Wanner vorm Heimspiel gegen Neumarkt.
Was auch helfen kann: In Straßwalchen nehmen sich Rivalen abends gegenseitig Punkte weg. Aktuell verteidigt Bürmoos einen Vier-Punkte-Polster auf die Hausherren und Siezenheim. Doch auch Siezenheim-Gegner Neumarkt liegt mit zehn Zählern Rückstand neun Spiele vor Schluss nicht aussichtslos zurück. Das Direktduell der übrigen Anwärter SAK und Bramberg folgt erst am Samstag.
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