Salzburg bei deutschen Touristen am beliebtesten

2025 gehörte Österreich bei längeren Reisen (über fünf Tage) zu den weltweiten Top-5-Auslandsdestinationen der Deutschen, nach Spanien, der Türkei, Italien und Griechenland. Das sagte der Leiter des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT), Ulf Sonntag, auf der Branchenleitmesse ITB in Berlin.
Österreich sei das einzige Alpenland, das in den vergangenen Jahren ein substanzielles Plus bei den Haupturlaubsreisen ausweist – das würden die anderen Ziele mit einer ähnlichen Naturausstattung nicht schaffen.
Salzburg muss sich in der Bundesländer-Wertung jedoch mit dem zweiten Platz auf der Beliebtheitsskala zufriedengeben: Urlaub in Österreich machen die deutschen Gäste am liebsten in Tirol – auf das Bundesland entfielen im abgelaufenen Jahr 46 Prozent der hierzulande gebuchten deutschen Nächtigungen. Mit großem Abstand dahinter folgten Salzburg mit 20,9 Prozent und Vorarlberg mit 9,5 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.