Salzburg bei deutschen Touristen am beliebtesten

Salzburg muss sich in der Bundesländer-Wertung jedoch mit dem zweiten Platz auf der Beliebtheitsskala zufriedengeben: Urlaub in Österreich machen die deutschen Gäste am liebsten in Tirol – auf das Bundesland entfielen im abgelaufenen Jahr 46 Prozent der hierzulande gebuchten deutschen Nächtigungen. Mit großem Abstand dahinter folgten Salzburg mit 20,9 Prozent und Vorarlberg mit 9,5 Prozent.