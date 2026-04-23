Verdächtige nach Diebstählen in Nachtzug gefasst

Nach zahlreichen Diebstählen in Nachtzügen in Salzburg mit einem Gesamtschaden von rund 9.000 Euro hat die Polizei jetzt zwei verdächtige Rumänen ausgeforscht. Sie sollen seit Dezember des Öfteren Zugabteile von schlafenden Fahrgästen in der Stadt Salzburg und in Schwarzach geöffnet und Bargeld, Bankomatkarten sowie Elektronikartikel gestohlen haben.