Verdächtige nach Diebstählen in Nachtzug gefasst

Mehrere Diebe gingen seit Dezember offenbar auf Raubzüge in Nachtzügen in Salzburg. Zwei Verdächtige wurden jetzt gefasst. Sie sollen Schlafabteile von Reisenden geöffnet und Wertsachen gestohlen haben.
Nach zahlreichen Diebstählen in Nachtzügen in Salzburg mit einem Gesamtschaden von rund 9.000 Euro hat die Polizei jetzt zwei verdächtige Rumänen ausgeforscht. Sie sollen seit Dezember des Öfteren Zugabteile von schlafenden Fahrgästen in der Stadt Salzburg und in Schwarzach geöffnet und Bargeld, Bankomatkarten sowie Elektronikartikel gestohlen haben.
Der mutmaßliche 32-jährige Beitragstäter wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Ein 43-Jähriger, der als Haupttäter gilt, ist flüchtig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.