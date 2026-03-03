Ein weiterer Wohnungsbrand in der gleichen Straße

In der Salzburger Bessarabierstraße kam es heute, Dienstag, zu einem weiteren Wohnungsbrand. Schon am Montag brach ein Feuer in einem Wohnhaus in der gleichen Straße aus. Diesmal aber verletzten sich dabei zwei Personen sogar schwer.
Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg war am Dienstag erneut in der Bessarabierstraße gefordert. Diesmal brannte es in einer Wohnung in einem mehrstöckigen Haus. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte verhindert werden. Die Berufsfloriani waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.
In der Wohnung kam es zu großer Rauchentwicklung. Zwei Personen wurden bei dem Brand aus noch nicht genauer bekannten Umständen schwer verletzt. Das Rote Kreuz war mit drei Rettungswägen, einem Notarzt und sogar mit einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die beiden Bewohner wurden ins Landeskrankenhaus gebracht.
Schon gestern, Montag, brannte es in einer Küche nur wenige Meter weiter in einem Wohnhaus in der Bessarabierstraße. Es kamen keine Personen zu Schaden.
