Ein weiterer Wohnungsbrand in der gleichen Straße

In der Wohnung kam es zu großer Rauchentwicklung. Zwei Personen wurden bei dem Brand aus noch nicht genauer bekannten Umständen schwer verletzt. Das Rote Kreuz war mit drei Rettungswägen, einem Notarzt und sogar mit einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die beiden Bewohner wurden ins Landeskrankenhaus gebracht.