Wie die NoVA die Preise für Neuwagen hochtreibt

Käufer von Verbrennerautos müssen sich in Österreich weiterhin gut anschnallen. Ab dem Jahr 2025 wurde die Berechnung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) geändert, wodurch sich bei einem Neuwagen insbesondere in bestimmten Fahrzeugklassen über die Jahre einiges verändert.
Mit Beginn des Jahres 2025 wurde die Berechnung der Normverbrauchsabgabe in Österreich angepasst. Der Staat senkt jedenfalls bis 2029 jährlich den „CO2-Freibetrag“. Das bringt ihm automatisch höhere Steuereinnahmen. Die NoVA ist bei uns im Verkaufspreis inkludiert, was zu deutlichen Preisunterschieden zu Deutschland führen kann. Doch selbst ohne einen Blick ins Nachbarland erkennt man deutliche Preisänderungen ...
