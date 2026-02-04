Wie die NoVA die Preise für Neuwagen hochtreibt

Mit Beginn des Jahres 2025 wurde die Berechnung der Normverbrauchsabgabe in Österreich angepasst. Der Staat senkt jedenfalls bis 2029 jährlich den „CO2-Freibetrag“. Das bringt ihm automatisch höhere Steuereinnahmen. Die NoVA ist bei uns im Verkaufspreis inkludiert, was zu deutlichen Preisunterschieden zu Deutschland führen kann. Doch selbst ohne einen Blick ins Nachbarland erkennt man deutliche Preisänderungen ...