Vier Skitourengeher lösen Lawine in Zederhaus aus

Bei ihrem Anstieg auf die Röthspitze (2413 m) in Zederhaus (Salzburg) hat eine vierköpfige Skitourengruppe aus Oberösterreich eine große Lawine ausgelöst. Einer von ihnen wurde mitgerissen und teilverschüttet.
Die vier Sportler aus Linz waren mittags im Aufstieg, als bei einer Spitzkehre eine Wechte abbrach. „Ein Skitourengeher wurde dabei Hunderte Meter weit mitgerissen und teilverschüttet. Die restlichen Begleiter konnten sich in Sicherheit bringen“, sagt Peter Gruber, Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Zederhaus.
Das Schneebrett wurde auf rund 2100 Metern abgerissen. Es verlief rund 300 Meter weit im Hochwald des sogenannten Kühkars und war etwa 250 Meter breit.
Hundeführer und Rettungshubschrauber
Doch zunächst waren die Lage und die Anzahl der Verschütteten unklar. Einsatzkräfte der Bergrettungen aus Zederhaus und Muhr sowie Hundeführer wurden verständigt. Das Team des Rettungshubschraubers Martin 1 war mit einem Hundeführer der Bergrettung rasch vor Ort.
„Der Linzer war unbestimmten Grades verletzt und wurde ins Klinikum Schwarzach geflogen“, so Gruber. Die Bergretter aus Zederhaus brachten seine Begleiter bis zur Bartlalm und das Team des Polizeihubschraubers Libelle flog sie ins Tal. Die Skitourengeher aus Oberösterreich waren gut ausgerüstet.
Es war nicht der einzige Lawinenabgang am Samstag. Unter anderem auch in Muhr (Kareck) ging eine Lawine ab.
