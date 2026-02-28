Vier Skitourengeher lösen Lawine in Zederhaus aus

Die vier Sportler aus Linz waren mittags im Aufstieg, als bei einer Spitzkehre eine Wechte abbrach. „Ein Skitourengeher wurde dabei Hunderte Meter weit mitgerissen und teilverschüttet. Die restlichen Begleiter konnten sich in Sicherheit bringen“, sagt Peter Gruber, Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Zederhaus.