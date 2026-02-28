Demi Moore ist fast nicht wiederzuerkennen!

Moore musste sich von 56 Zentimetern trennen

Wer sie jetzt doch von einem neuen Style überzeugen konnte? Starfriseur Dimitris Giannetos, dem unter anderem auch Promis wie Kim Kardashian oder Amal Clooney vertrauen. Er taufte auf Instagram Moores neuen Hairstyle frech „Demi-tris BoB“ und verriet der „Vogue“: „Ich wollte Demi Moore für die erste Show von Demna bei Gucci eine große Verwandlung verpassen.“