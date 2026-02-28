Demi Moore ist fast nicht wiederzuerkennen!

Ihre lange, schwarze Mähne ist eigentlich ihr Markenzeichen. Deshalb mussten beim Auftritt von Demi Moore bei der Gucci-Schau in Mailand alle zweimal hinschauen, als sich die Schauspielerin mit einem neuen Look präsentierte.
Wow, dieses Umstyling ist definitiv gelungen! Denn in Mailand war Demi Moore jetzt eindeutig das Tuschelthema Nummer eins. Der Grund: Die Schauspielerin präsentierte sich bei der Schau von Gucci mit neuer Frisur.
Und die hat es in sich! Denn eigentlich hegte und pflegte die 63-Jährige in den letzten Jahren ihre lange, dunkle Mähne. Doch jetzt trägt sie plötzlich einen im wilden Wet-Look gestylten Bob.
Dazu kombinierte die Hollywood-Diva einen rockigen Style aus schwarzer Lederjacke sowie schwarzen Lederpants mit Schlitz. Schwarze High Heels und große, schwarze Sonnenbrillen machten den Look perfekt.
Mit dabei hatte Moore freilich auch ihr liebstes „Accessoire“. Denn Hündchen „Pilaf“ ist nicht nur längst an den Rummel auf dem roten Teppich gewöhnt, sondern auch selbst ein kleiner Star.
Moore hing an langer Mähne
Das Umstyling von Moore kommt für viele überraschend. Denn erst vor wenigen Wochen beteuerte die Schauspielerin im Interivew mit dem „People“-Magazin, dass sie ihre lange Mähne wie einen Schatz behüte.
So erklärte Moore, dass sie darauf achte, dass ihre Haare nach dem Friseurbesuch genauso lang wie zuvor sind. „Nur ein bisschen ausdünnen“, dürfe der Coiffeur ihres Vertrauens. „Ich achte sehr auf die Länge.“
Denn: „Das fühlt sich am meisten wie ich selbst an. Am Ende des Tages liebe ich es, meine Haare offen zu tragen und zu sehen, wie sie mir über die Hüfte fallen. Das ist wie nach Hause kommen.“
Moore musste sich von 56 Zentimetern trennen
Wer sie jetzt doch von einem neuen Style überzeugen konnte? Starfriseur Dimitris Giannetos, dem unter anderem auch Promis wie Kim Kardashian oder Amal Clooney vertrauen. Er taufte auf Instagram Moores neuen Hairstyle frech „Demi-tris BoB“ und verriet der „Vogue“: „Ich wollte Demi Moore für die erste Show von Demna bei Gucci eine große Verwandlung verpassen.“
Und plauderte über den neuen Haarschnitt weiter aus: „Ich wollte Demis wundervolle Persönlichkeit durch die Frisur unterstreichen – ikonisch, fabelhaft, gewagt, aber gleichzeitig mühelos.“ Stolze 56 Zentimeter musste Moore für ihren neuen Look lassen.
