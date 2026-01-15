Demi Moore legt großen Wert auf langes Haar

Viele Frauen entscheiden sich mit zunehmendem Alter für kürzere Haare. Demi Moore geht bewusst den entgegengesetzten Weg. Die 63-Jährige trägt ihr Haar weiterhin lang bis über den Rücken. Abschneiden ist für sie kein Thema. Für die Schauspielerin ist ihre Mähne mehr als nur ein Look – sie ist Ausdruck ihrer Persönlichkeit.
Für die Schauspielerin, die aktuell in der Serie „Landman“ zu sehen ist, habe es etwas „unglaublich Befreiendes, seinem Haar einfach zu erlauben, „die eigene Geschichte zu erzählen“. Denn „authentisch sein und zu lieben, wer du wirklich bist“, ist für die Ex-Frau von Bruce Willis die Definition von Schönheit – wie sie als Markenbotschafterin für die französische Luxus-Haarpflegemarke Kérastase jetzt per Pressemitteilung betonte.
Viele verschiedene Frisuren
Im Interview mit dem Magazin „People“ enthüllt Moore zudem ihren mit den Jahren veränderten Blick auf Pflege und Selbstfürsorge. „Mit den Jahren bin ich viel achtsamer geworden, wie ich mit meinem Haar umgehe“, sagte sie. Obwohl sie im Laufe ihres Lebens viele verschiedene Frisuren und Haarlängen ausprobiert habe, sei sie immer wieder zur Langhaarfrisur zurückgekehrt – „weil es am besten zu mir passt!“
Warum sie sich entschieden hat, eine Kooperation mit Kérastase: „Ich benutzte die Marke selbst. Sie ist ikonisch, hochwertig und passt genau zum Punkt meiner Haarreise, an dem ich mich gerade befinde.“ Es gehe ihr nicht nur um Reparatur, sondern vor allem um Pflege, die Langlebigkeit schafft.
Wenn Moore nicht vor der Kamera steht, lässt sie nach eigener Auskunft ihr Haar zu Hause möglichst in Ruhe: „Am Ende des Tages liebe ich es, alles abzulegen und zu sehen, wie mein Haar bis über die Taille fällt. Es fühlt sich an wie Nachhausekommen.“
