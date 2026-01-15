Vorteilswelt
Kürzen tabu

Demi Moore legt großen Wert auf langes Haar

Society International
15.01.2026 16:00
Für Demi Moore ist ihre lange Mähne Ausdruck ihrer Persönlichkeit und sie würde sich nie von ihr ...
Für Demi Moore ist ihre lange Mähne Ausdruck ihrer Persönlichkeit und sie würde sich nie von ihr trennen.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Viele Frauen entscheiden sich mit zunehmendem Alter für kürzere Haare. Demi Moore geht bewusst den entgegengesetzten Weg. Die 63-Jährige trägt ihr Haar weiterhin lang bis über den Rücken. Abschneiden ist für sie kein Thema. Für die Schauspielerin ist ihre Mähne mehr als nur ein Look – sie ist Ausdruck ihrer Persönlichkeit. 

Für die Schauspielerin, die aktuell in der Serie „Landman“ zu sehen ist, habe es etwas „unglaublich Befreiendes, seinem Haar einfach zu erlauben, „die eigene Geschichte zu erzählen“. Denn „authentisch sein und zu lieben, wer du wirklich bist“, ist für die Ex-Frau von Bruce Willis die Definition von Schönheit – wie sie als Markenbotschafterin für die französische Luxus-Haarpflegemarke Kérastase jetzt per Pressemitteilung betonte.

Demi Moore ist neue Markenbotschafterin von Kérastase
Demi Moore ist neue Markenbotschafterin von Kérastase(Bild: Kérastase)

Viele verschiedene Frisuren
Im Interview mit dem Magazin „People“ enthüllt Moore zudem ihren mit den Jahren veränderten Blick auf Pflege und Selbstfürsorge. „Mit den Jahren bin ich viel achtsamer geworden, wie ich mit meinem Haar umgehe“, sagte sie. Obwohl sie im Laufe ihres Lebens viele verschiedene Frisuren und Haarlängen ausprobiert habe, sei sie immer wieder zur Langhaarfrisur zurückgekehrt – „weil es am besten zu mir passt!“

Warum sie sich entschieden hat, eine Kooperation mit Kérastase: „Ich benutzte die Marke selbst. Sie ist ikonisch, hochwertig und passt genau zum Punkt meiner Haarreise, an dem ich mich gerade befinde.“ Es gehe ihr nicht nur um Reparatur, sondern vor allem um Pflege, die Langlebigkeit schafft.

Lesen Sie auch:
Demi Moore muss sich als Cami Miller nach dem Tod ihres Mannes plötzlich in der Öl-Industrie in ...
großes Interview
Demi Moore: „Es geht um Profit vor Menschen“
17.11.2025
63 und fabelhaft!
Demi Moore stahl im Naked-Dress allen die Show
13.11.2025

Wenn Moore nicht vor der Kamera steht, lässt sie nach eigener Auskunft ihr Haar zu Hause möglichst in Ruhe: „Am Ende des Tages liebe ich es, alles abzulegen und zu sehen, wie mein Haar bis über die Taille fällt. Es fühlt sich an wie Nachhausekommen.“

