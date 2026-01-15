Demi Moore legt großen Wert auf langes Haar

Viele verschiedene Frisuren

Im Interview mit dem Magazin „People“ enthüllt Moore zudem ihren mit den Jahren veränderten Blick auf Pflege und Selbstfürsorge. „Mit den Jahren bin ich viel achtsamer geworden, wie ich mit meinem Haar umgehe“, sagte sie. Obwohl sie im Laufe ihres Lebens viele verschiedene Frisuren und Haarlängen ausprobiert habe, sei sie immer wieder zur Langhaarfrisur zurückgekehrt – „weil es am besten zu mir passt!“