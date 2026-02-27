Nichts Neues von KI-Roboter „Sophia“

Die Geschichte rund um einen Roboter in Menschengestalt, voll gepumpt mit künstlicher Intelligenz, der zum fühlenden, eigenständigen Wesen mutiert – wurde schon oft und richtig gut erzählt. Man denke an Steven Spielbergs großartiges Drama „A. I. – Künstliche Intelligenz“ (2001), Will Smith in „I Robot“ (2004) oder an Alicia Vikander in dem Kammerspiel-Thriller („Ex Machina“, 2004).