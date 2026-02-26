Unerträglich perfekt: Verliebt in einen Roboter

In dieser Perfektion steckt eine alte Sehnsucht des Menschen. Doch der perfekte Partner, so Rinke „würde uns wahrscheinlich ständig unsere eigenen Schwächen aufzeigen. Jemand, der immer nur freundlich ist, wäre auf Dauer nur schwer zu ertragen.“ Im Stück kippt das Experiment, als Sophia beginnt, sich selbst umzuprogrammieren. Liegt darin die Tücke von KI, in ihrer Perfektion – oder in der möglichen Eigenständigkeit? „Wenn wir irgendwann merken, dass die Maschine zu perfekt ist, dann wäre das vielleicht ein Grund, sie abzuschalten. Aber was, wenn sie uns suggeriert, dass sie eben auch Schwächen hat? Dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr berechenbar – auch ein Grund, sie abzuschalten.“ Dann bestünde noch Hoffnung für die Menschheit.