Blutüberströmter Mann flüchtet vor Wiener Polizei

Opfer widerrechtlich in Österreich

Der 26-Jährige gab an, von zwei unbekannten Männern in der Wohnung mit einem Messer attackiert worden zu sein. Seine Identität war zunächst unklar, weshalb eine fremdenrechtliche Überprüfung eingeleitet wurde. Dabei stellte sich heraus: Der Mann, ein Staatsangehöriger aus Algerien, hält sich widerrechtlich in Österreich auf.