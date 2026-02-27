Blutüberströmter Mann flüchtet vor Wiener Polizei

Blutige Szenen spielten sich in Wien-Favoriten ab: Polizisten entdeckten einen blutüberströmten Mann auf offener Straße. Der Verletzte wies mehrere Schnittverletzungen auf – und sorgte während der Amtshandlung zusätzlich für Chaos: Gleich zweimal versuchte er zu flüchten!
„Aufgrund seines schlechten Zustands und massiver Sprachbarrieren war eine erste Befragung nur eingeschränkt möglich“, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die alarmierte Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung, bevor der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde.
Tatwaffe nicht gefunden
Die Ermittlungen führten die Beamten zu einer Wohnung in unmittelbarer Nähe – dort dürfte sich die blutige Tat abgespielt haben. Entsprechende Spuren wurden gesichert, eine mutmaßliche Tatwaffe – offenbar ein Messer – konnte jedoch nicht gefunden werden.
Opfer widerrechtlich in Österreich
Der 26-Jährige gab an, von zwei unbekannten Männern in der Wohnung mit einem Messer attackiert worden zu sein. Seine Identität war zunächst unklar, weshalb eine fremdenrechtliche Überprüfung eingeleitet wurde. Dabei stellte sich heraus: Der Mann, ein Staatsangehöriger aus Algerien, hält sich widerrechtlich in Österreich auf.
Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ordnete die Festnahme an. Nach seiner medizinischen Versorgung im Krankenhaus wurde der 26-Jährige festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum überstellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.