Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Festnahmen

Affäre und Schläge: Paarstreits enden gefährlich

Wien
27.02.2026 12:07
Am Donnerstag musste die Wiener Polizei gleich zweimal bei eskalierenden Partnerstreits ...
Am Donnerstag musste die Wiener Polizei gleich zweimal bei eskalierenden Partnerstreits eingreifen.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Beziehungsstreits in Wien endeten am Donnerstag mit Polizeieinsätzen und Festnahmen. In Ottakring drohte eine 38-Jährige ihrem Partner nach dem Bekanntwerden ihrer Affäre mit dem Tod. In Penzing wurde eine Frau von ihrem Ex-Lebensgefährten geschlagen und ebenfalls bedroht. 

0 Kommentare

Die 38-Jährige aus Ottakring konnte ihre Wut nicht zügeln: Nachdem ihr Partner von ihrer Affäre erfahren hatte, war sie sich keiner Schuld bewusst. Stattdessen wendete sie Gewalt an: Sie nahm ihren Freund laut Polizeisprecher Haßlinger in den Schwitzkasten und drohte ihm mit dem Tod.

Frau nach Angriff festgenommen
Der Mann konnte sich schlussendlich befreien und gegen 15 Uhr die Polizei verständigen. Vor Ort zeigte sich die Frau aggressiv und verweigerte trotz Betretungs- und Annäherungsverbot das Verlassen der Wohnung. Nachdem sie nach den Beamten getreten hatte, wurde sie festgenommen und in einen Arrestbereich überstellt. 

Polizei bietet Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Mann schlägt Partnerin und flüchtet
Auch in Wien-Penzing kam es zu einem eskalierenden Streit: Ein Ex-Lebensgefährte soll seine frühere Partnerin geschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben. Gegen 22 Uhr trafen die Beamten die Frau vor Ort an. „Der Tatverdächtige konnte aufgrund der Täterbeschreibung und der Fluchtrichtung kurze Zeit später in der Nähe angehalten werden“, erklärt Haßlinger.

Der 43-jährige Österreicher erhielt ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot und wurde in einen Arrestbereich überstellt. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
27.02.2026 12:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 12°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
1° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
1° / 12°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
1° / 12°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 12°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.751 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.655 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.651 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2599 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1340 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1219 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Wien
Er verheimlichte etwas
Blutüberströmter Mann flüchtet vor Wiener Polizei
Zwei Festnahmen
Affäre und Schläge: Paarstreits enden gefährlich
Brandanschlag in Wien
Fahrzeuge abgefackelt: Suche nach Feuerteufeln!
„Krone“-Kommentar
Wenn ich in Besims tote Augen schaue …
3. Liga Ost
LIVESTREAM: Oberwart gegen Donaufeld ab 19.25 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf