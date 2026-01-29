Vorteilswelt
Lehrervertreter sauer

KI statt Latein: „Ein Anschlag aufs Gymnasium!“

Steiermark
29.01.2026 13:54
Die Reformpläne an Gymnasien sorgen für Wirbel.
Die Reformpläne an Gymnasien sorgen für Wirbel.(Bild: APA/HANS PUNZ)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Weniger Lateinstunden, dafür mehr Künstliche Intelligenz – wie die „Krone“ berichtet hat, soll das ab dem Schuljahr 2027/28 umgesetzt werden. Die Lehrergewerkschaft ist verärgert.

Dem Lateinunterricht in den AHS-Oberstufen soll es, wie die „Krone“ berichtet hat, ordentlich an den Kragen gehen. Dafür soll das Fach Informatik um Künstliche Intelligenz erweitert und „Medien und Demokratie“ als eigenes Fach ab dem Schuljahr 2027/28 eingeführt werden.

Die Gewerkschaft reagiert aufgewühlt. „Wir sind nicht eingebunden gewesen“, sagt Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Lehrergewerkschaft, am Donnerstagvormittag zur „Krone“. Die Reformpläne seien „ein Anschlag auf die Gymnasien“, formuliert er es drastisch.

Lesen Sie auch:
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) will alte Schulfächer durch neue ersetzen. 
An Österreichs Schulen
Neuer Stundenplan: KI und Demokratie statt Latein
29.01.2026
„Krone“-Kommentar
Die Schule ist mit dem Latein am Ende: Bravo!
29.01.2026

Er spricht von einer „Mogelpackung“, da in real- und wirtschaftskundlichen Gymnasien Latein nicht Pflicht sei. Dort kann derzeit tatsächlich, wie berichtet, zwischen Latein und einer zweiten lebenden Fremdsprache gewählt werden. „Also geht es dann in der Praxis auf Kosten der Sprachen“, so Weiß. Das halte er für unausgegoren, gerade in einer zunehmend globalisierten Welt.

Herbert Weiß, AHS-Lehrervertreter
Herbert Weiß, AHS-Lehrervertreter(Bild: Weiß/GÖD)

Zum Thema mehr KI am Stundenplan meint er: „Diese Vorgabe gab es bereits für die Entwicklung der neuen Lehrpläne.“ Zu „Medien und Demokratie“ fügt er hinzu: „Wenn man ein neues Fach will, sollte man wissen, wer es unterrichtet.“

