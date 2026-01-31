Vorteilswelt
Laut Ministerin

Weniger Latein soll keine Hürde für Studenten sein

Innenpolitik
31.01.2026 06:00
Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) will Studierenden keine zusätzlichen ...
Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) will Studierenden keine zusätzlichen Prüfungen aufhalsen.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Das Bildungsministerium plant weniger Lateinstunden in der AHS-Oberstufe. Positive Signale dafür kommen von SPÖ-Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, auch die Grünen sind für einen stärkeren Fokus auf künstliche Intelligenz und Medienbildung.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will, wie die „Krone“ berichtet hat, Lateinstunden in den Oberstufen der AHS kürzen und dafür neue Fächer für Gymnasien (KI, Medien- und Demokratiebildung) einführen. Bei den Schülern kam das gut an. Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl bezeichnete die Reformpläne „als großen Erfolg“.

Bedenken haben aber (neben der AHS-Lehrervertretung) vor allem auch Studentenvertretungen: „Wir wollen nicht, dass Studierende jetzt Ergänzungsprüfungen machen müssen“, sagt AG-Obmann Laurin Weninger. Er fordert Klarheit. Denn für einige Studien, wie Jus oder Medizin, gilt: Mit zehn Wochenstunden Latein entfällt eine Zusatzprüfung.

Sigrid Maurer, Bildungssprecherin der Grünen, unterstützt die Pläne, mehr KI-Verständnis in den ...
Sigrid Maurer, Bildungssprecherin der Grünen, unterstützt die Pläne, mehr KI-Verständnis in den Lehrplan zu bringen(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Latein kürzen nur unter Bedingung
„Latein zu kürzen macht nur Sinn, wenn man es nicht mehr als Studienvoraussetzung gelten lässt“, meint dazu Sigrid Maurer, Bildungssprecherin der Grünen. Grundsätzlich findet sie: „Wer neue Themen wie KI oder Medienbildung verankert, muss auch den Mut haben, Altes zu überdenken.“

Rechtliche Voraussetzungen werden geprüft
Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) lässt auf „Krone“-Nachfrage wissen, dass sie mit Wiederkehr Gespräche führe. Für sie sei es wichtig, die Demokratie- und Medienkompetenz der Schüler zu stärken.

Und: Wer Latein als Pflichtfach in der Schule hat, soll auch weiterhin „ohne Zusatzprüfung“ die betroffenen Studien aufnehmen können. Welche Anpassungen es hierzu rechtlich braucht, will das Ministerium prüfen. 

