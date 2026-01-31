Weniger Latein soll keine Hürde für Studenten sein

Bedenken haben aber (neben der AHS-Lehrervertretung) vor allem auch Studentenvertretungen: „Wir wollen nicht, dass Studierende jetzt Ergänzungsprüfungen machen müssen“, sagt AG-Obmann Laurin Weninger. Er fordert Klarheit. Denn für einige Studien, wie Jus oder Medizin, gilt: Mit zehn Wochenstunden Latein entfällt eine Zusatzprüfung.