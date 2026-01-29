Neuer Stundenplan: KI und Demokratie statt Latein

Latein weicht neuen Fächern

Für diese neuen Fächer soll es dem Lateinunterricht an den Kragen gehen. Bereits im Herbst kündigte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) eine Reform der Lehrpläne an. Es wurde spekuliert, dass er tote Sprachen aus dem Lehrplan streichen will. „Ich bin mit meinem Latein am Ende“ heißt es zwar nicht komplett, aber über die ganze AHS-Oberstufe gerechnet sollen in Zukunft vier Stunden (!) Latein gekürzt werden.