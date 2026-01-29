Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An Österreichs Schulen

Neuer Stundenplan: KI und Demokratie statt Latein

Steiermark
29.01.2026 06:00
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) will alte Schulfächer durch neue ersetzen.
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) will alte Schulfächer durch neue ersetzen.(Bild: Krone KREATIV/Christof Birbaumer, Stock Adobe)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Künstliche Intelligenz statt toter Sprache in den heimischen Schulen, dazu mehr Medien- und Demokratiebildung: Wie die Bundesregierung den Lehrplan entrümpeln will.

0 Kommentare

Veni, vidi, vici! Wer diese Zeilen schon einmal gehört hat, kann diese wohl auch auf die Künstliche Intelligenz umlegen: Ich kam, sah und siegte! Im konkreten Fall ist das aber nicht als Bedrohungsszenario zu verstehen, im Gegenteil: KI soll künftig im Lehrplan verankert werden.

Denn Österreichs Schüler sollen ein besseres Verständnis sowie einen kritischen Umgang mit Künstlicher Intelligenz erlernen. Dafür ist ab dem Schuljahr 2027/28 eine zusätzliche Unterrichtsstunde in AHS-Oberstufen vorgesehen. Aus Informatik soll der Gegenstand „Informatik und Künstliche Intelligenz“ werden, das Stundenausmaß dafür erweitert werden. Neu soll „Medien und Demokratie“ in der AHS-Oberstufe eingeführt werden. Das hat die „Krone“ aus dem Umfeld des Bildungsministeriums erfahren.

Latein weicht neuen Fächern
Für diese neuen Fächer soll es dem Lateinunterricht an den Kragen gehen. Bereits im Herbst kündigte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) eine Reform der Lehrpläne an. Es wurde spekuliert, dass er tote Sprachen aus dem Lehrplan streichen will. „Ich bin mit meinem Latein am Ende“ heißt es zwar nicht komplett, aber über die ganze AHS-Oberstufe gerechnet sollen in Zukunft vier Stunden (!) Latein gekürzt werden.

Lesen Sie auch:
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
„Krone“-Kommentar
Die Schule ist mit dem Latein am Ende: Bravo!
29.01.2026
Experte ist skeptisch
Minister will tote Sprachen aus Lehrplan streichen
17.11.2025

Derzeit hat ein AHS-Schüler in seiner gesamten Oberstufenzeit zwölf Wochenstunden Latein, künftig werden es auf die vier Jahre gerechnet nur acht sein. In Realgymnasien, wo das Fach nicht verpflichtend ist, kann aktuell zwischen Latein und einer zweiten lebenden Fremdsprache gewählt werden. Hier soll auch gekürzt werden, aber nicht im gleichen Ausmaß.

Medienbildung im Fokus
Über eine durch diese Reform noch frei werdende Stunde sollen die Schulen autonom entscheiden können. Wer im Übrigen das Fach Medien und Demokratie unterrichten wird, scheint noch offen zu sein.

Mit diesen Maßnahmen räumt man der Medienbildung deutlich mehr Raum ein. Ein Vorhaben, dass der Minister seit seinem Amtsantritt betont.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
135.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
130.146 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.322 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf