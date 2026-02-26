Termin für Luxus-Projekt „Six Senses“ geplatzt

Die „Krone“ hat mehrfach über die Querelen beim Luxus-Projekt im Oberpinzgau berichtet. Von Kämpfen der Projektgegner, luxuriösen Porsches, die Apartmentkäufer hätten bekommen sollen, die seit Monaten verwaiste Baustelle oder dem Aus für eine 120 Millionen Euro Finanzspritze. Die hätte die britische Investmentfirma Roundshield beisteuern sollen. Die zog sich jedoch erst vor wenigen Wochen zurück. Jetzt folgte der Absprung von Michael Staininger. Er war einer von zwei Geschäftsführern der Kitzbüheler Alps Projekt GmbH mit Sitz in der Salzburger Schrannengasse.