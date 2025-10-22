Installateur-Pleite wegen Luxus-Projekt im Pinzgau

Die Insolvenzursachen liegen vor allem darin, dass die Baustelle des Luxusprojekts am Pass Thurn im Oberpinzgau wegen Finanzierungsproblemen eingestellt und nicht fortgesetzt wurde. 17 Dienstnehmer und 44 Gläubiger sind betroffen. Es wird keine Sanierung angestrebt. Einer Betriebsschließung im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurde bereits im Zuge der Antragstellung zugestimmt.