Installateur-Pleite wegen Luxus-Projekt im Pinzgau

Im Oberpinzgau, genauer gesagt am Pass Thurn, wird seit Jahren am Luxus-Projekt „Six Senses“ gefeilt. Doch die Baustelle steht seit einiger Zeit still. Das umstrittene Projekt hat jetzt einen wirtschaftlichen Kollateralschaden zur Folge: Ein Installateur schlitterte in die Pleite...
Das umstrittene Luxus-Chaletdorf „Six Senses“ zieht weiter negative Kreise. Die Creditreform berichtet, dass über die Firmen Schwaiger Bad & Energie GmbH & Co KG sowie die Schwaiger Bad & Energie GmbH das Konkursverfahren eröffnet wurde. Passiva: Eine Million Euro.
Die Insolvenzursachen liegen vor allem darin, dass die Baustelle des Luxusprojekts am Pass Thurn im Oberpinzgau wegen Finanzierungsproblemen eingestellt und nicht fortgesetzt wurde. 17 Dienstnehmer und 44 Gläubiger sind betroffen. Es wird keine Sanierung angestrebt. Einer Betriebsschließung im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurde bereits im Zuge der Antragstellung zugestimmt.
