Planänderung für die Chalets am Pass Thurn

Greenpeace hat das Chalet-Projekt am Pass Thurn bei Mittersill diese Woche zur größten Bausünde in Salzburg gekürt. Inzwischen wird seit Jahren an dem Tourismusprojekt gearbeitet, es läuft nach wie vor zäh. Diverse Baustopps gehören immerhin der Vergangenheit an, aktuell laufen die Bauarbeiten. Erste Chalets sind laut den Betreibern schon fertig, dennoch soll das „Six Senses“ genannte Resort in Betrieb gehen, wenn auch das dazugehörige Hotel fertig ist. Vor 2027 wird das aber wohl nicht der Fall sein.