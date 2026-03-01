Diese Stars scheinen einfach nicht zu altern!

Manche Stars scheinen dem Älterwerden einfach davonzulaufen. Zufall, oder doch ein gut gehütetes Schönheitsgeheimnis? Kaum Veränderungen, kaum Falten, stattdessen ein Look, der Fans immer wieder staunen lässt. Diese Promis überraschen aktuell mit ihrem jugendlichen Aussehen. Mehr dazu im Video.