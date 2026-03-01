Tourenplanung mit KI: Geradeaus ins Verderben?

Lebensrettung in der Neujahrsnacht

Die Rettung von Verstiegenen hat die Einsätze wieder geprägt. Dabei blieb besonders die Rettungsaktion für eine Berlinerin zu Silvester in Erinnerung. „Sie wollte die Zeit bis zum Jahreswechsel mit einer Wanderung in die Kranebitter Klamm nützen, stürzte jedoch ab und verletzte sich“, schildert Berloffa. In einer stundenlangen nächtlichen Suche konnte die Frau gefunden werden. Die Bergretter versorgten sie in einem Wärmezelt, ehe der Hubschrauber die Frau am Neujahrsmorgen in die Klinik flog. „Allein hätte sie nicht überlebt“, sagt Berloffa.