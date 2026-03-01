Aus für aufdringliche Ticketkeiler in der City

Das Problem besteht seit Längerem. Vor fünf Jahren schränkte die Gemeinde die Verkaufstätigkeit bereits auf wenige Plätze ein. Hat etwas gebracht, aber nicht genug. Jetzt geht man einen Schritt weiter. Auf dem Stephansplatz, in der Kärntner Straße, am Herbert-von-Karajan-Platz sowie am Graben kommt es zu einem Platzverbot.