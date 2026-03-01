Vorteilswelt
Platzverbote kommen

Aus für aufdringliche Ticketkeiler in der City

Wien
01.03.2026 07:00
Als Mozart verkleidete Kartenverkäufer vor dem Stephansdom
Als Mozart verkleidete Kartenverkäufer vor dem Stephansdom(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Die Stadt Wien reagiert auf die zunehmenden Beschwerden und Verstöße. Die als Mozart verkleideten Tickethändler werden von den überfüllten Plätzen der Innenstadt verbannt. Im Mai soll das Verbot in Kraft treten.

0 Kommentare

Sie stehen gerne vor dem Stephansdom, am Graben oder bei der Staatsoper: Die in Mozartkostümen gehüllten Kartenverkäufer sind manchmal einfach nur Farbtupfer vor grauem Stein, manchmal aber auch aufdringlich und aggressiv.

Laut Stadt Wien haben sich die Beschwerden über die gewerblichen Keiler deutlich erhöht. Opernbesucher würden sich belästigt fühlen.

Fast 300 Verstöße bei 579 Kontrollen
Allein 2024 wurden bei 579 überprüften Ticketverkäufern 299 Verstöße festgestellt, heißt es. Etwa konnten die Kostümierten keine Genehmigung vorlegen, um Passanten eine Konzertkarte aufzudrängen.

Zitat Icon

Die Innenstadt ist sehr beengt. Wir wollen  Belästigungen aller Art abstellen. Daher möchten wir den Ticketverkauf in bestimmten Zonen untersagen.

Planungsstadträtin Ulli Sima

Bild: Martin A. Jöchl

Das Problem besteht seit Längerem. Vor fünf Jahren schränkte die Gemeinde die Verkaufstätigkeit bereits auf wenige Plätze ein. Hat etwas gebracht, aber nicht genug. Jetzt geht man einen Schritt weiter. Auf dem Stephansplatz, in der Kärntner Straße, am Herbert-von-Karajan-Platz sowie am Graben kommt es zu einem Platzverbot.

Zonierungsverordnung wird verschärft
„Der öffentliche Raum in der Innenstadt ist ohnehin schon sehr beengt, die Besucherzahlen steigen. Daher möchten wir Belästigungen aller Art abstellen“, erklärt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Lesen Sie auch:
Mehr Beschwerden
Wiener Mozart-Verkäufer pfeifen auf Auflagen
29.01.2024

Rechtlich geht das über die bereits bestehende Zonierungsverordnung. Konkret wird der Text nachgebessert und verschärft. Ein Entwurf liegt jetzt vor. Im Zuge der vierwöchigen Begutachtungsfrist können noch Stellungnahmen abgegeben werden. Sima geht davon aus, dass die Verordnung mit Anfang Mai in Kraft tritt.

Spannend wird sein, wie die Mozartverkäufer darauf reagieren. Werden sie sich andere Plätze suchen, damit sie nicht ganz ihr Geschäft verlieren?

01.03.2026 07:00
Wien
