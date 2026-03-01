Ramadan! GAK-Juwel Harakate fastet sich zu Toren

Sein Glaube versetzt Berge! GAK-Shootingstar Ramiz Harakate hält sich als gläubiger Moslem an die Regeln des Fastenmonats. Ausnahmen gibt‘s für den 23-Jährigen nur am Matchtag. Wie am Sonntag (17) im Heimspiel gegen Ried. Wie er sich im Ramadan fühlt und warum er auf E-Scooter statt Auto fährt.