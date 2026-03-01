Ramadan! GAK-Juwel Harakate fastet sich zu Toren

Diese Stars scheinen einfach nicht zu altern!
Jungbrunnen entdeckt?
Sein Glaube versetzt Berge! GAK-Shootingstar Ramiz Harakate hält sich als gläubiger Moslem an die Regeln des Fastenmonats. Ausnahmen gibt‘s für den 23-Jährigen nur am Matchtag. Wie am Sonntag (17) im Heimspiel gegen Ried. Wie er sich im Ramadan fühlt und warum er auf E-Scooter statt Auto fährt.
Wenn die Sonne untergegangen ist, darf Ramiz Harakate wieder normal essen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.