„Vier minus drei“: Emotionales Drama im Kino

Am 6. März startet die Verfilmung der Achterbahnfart der Gefühle „Vier minus drei“ von Adrian Goiginger („Die Beste aller Welten“, „Fuchs“) in den österreichischen Kinos. In diesem Spiegel-Bestseller von Barbara Pachl-Eberhart erzählt Sie Ihre tragische Geschichte des Verlusts Ihrer Familie und den steilen Weg zurück in den Alltag und in ein neues Leben.
Barbara (Valerie Pachner) und ihr Partner Heli (Robert Stadlober) leben als professionelle Clowns mit ihren Kindern Fini und Thimo den Traum eines alternativen, von Freude erfüllten Lebens – und lachen auch über das, was misslingt. Als Barbara wie aus dem Nichts durch einen Unfall ihre Familie verliert, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Verlust stellt ihren Glauben an das Clownsein, an Hoffnung und an Menschlichkeit auf die härteste Probe.
Doch Barbara stellt sich ihrem Schicksal. Mutig und unkonventionell findet sie ihren ganz eigenen Weg, mit der Trauer umzugehen. Und so erkennt sie Schritt für Schritt, dass das Leben trotz allem weitergeht, wenn man es wagt, ihm neu zu begegnen.
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 6. März verlost die „Krone“ 10x2 Kinogutscheine (einlösbar in allen österreichischen Kinos) für den Film „Vier minus drei“. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 6. März, 09:00 Uhr
