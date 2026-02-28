Karriereende bahnt sich an! Goalie legt sich fest

Sensation! UVC Graz setzt sich die Krone auf
Cup-Titel nach Krimi
Letzte Runde im Grunddurchgang der ICE-Liga! Im Fernduell mit Graz geht’s für den KAC am Sonntag um Platz eins. Gegner Wien muss noch auf der Hut sein – der VSV kann die Caps noch mit einem Sieg über Pustertal abfangen. Play-off-Termine fürs Viertelfinale sind fix.
Fünf Heimsiege in Folge! Und der VSV hofft am Sonntag gegen Pustertal (gegen das man heuer erst einen Punkt holte) darauf, die tolle Serie vor eigenen Fans fortzusetzen. Es wäre auch die leichteste Variante, den Heimvorteil im Pre-Play-off zu fixieren. Nachdem Linz nur einen Zähler dahinter lauert, braucht’s am letzten Spieltag den Taschenrechner. Das sind die möglichen Szenarien:
