Karriereende bahnt sich an! Goalie legt sich fest

Fünf Heimsiege in Folge! Und der VSV hofft am Sonntag gegen Pustertal (gegen das man heuer erst einen Punkt holte) darauf, die tolle Serie vor eigenen Fans fortzusetzen. Es wäre auch die leichteste Variante, den Heimvorteil im Pre-Play-off zu fixieren. Nachdem Linz nur einen Zähler dahinter lauert, braucht’s am letzten Spieltag den Taschenrechner. Das sind die möglichen Szenarien: