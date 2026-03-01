Warum neue Baustelle auf A1 viele Probleme bringt

Red Bull und Austria: Alle unter einem Dach
Schon jetzt gibt es hier oft Stau: Am Montag startet nun offiziell die Sanierung der viel befahrenen A1-Westautobahn zwischen Eugendorf und Salzburg-Nord. Wer auf der Strecke pendelt, muss mit großen Einschränkungen rechnen. Die „Krone“ hat die Details zur Baustelle – und kennt die Auswirkungen.
Ein sechs Kilometer langer Abschnitt auf der Westautobahn A1 könnte in den kommenden Monaten zu einem unangenehmen Geduldsspiel für die Autofahrer werden. Denn am Montag startet offiziell die Fahrbahnsanierung zwischen der Anschlussstelle Wallersee in Eugendorf und Salzburg-Nord. Die Arbeiten werden bis in den August hinein andauern.
