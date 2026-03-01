Warum neue Baustelle auf A1 viele Probleme bringt

Schon jetzt gibt es hier oft Stau: Am Montag startet nun offiziell die Sanierung der viel befahrenen A1-Westautobahn zwischen Eugendorf und Salzburg-Nord. Wer auf der Strecke pendelt, muss mit großen Einschränkungen rechnen. Die „Krone“ hat die Details zur Baustelle – und kennt die Auswirkungen.