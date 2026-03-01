Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heftige Enthüllung

F1-Pilot: „Habe ernsthafte Morddrohungen erhalten“

Formel 1
01.03.2026 07:26
Jack Doohan (li.) hatte bei Alpine keine leichte Zeit.
Jack Doohan (li.) hatte bei Alpine keine leichte Zeit.(Bild: AFP/APA/POOL/SHAWN THEW)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Morddrohungen, Polizeischutz, bewaffnete Sicherheitskräfte – Jack Doohan spricht in der neuen „Drive to Survive“-Staffel über einen wahren Albtraum während seiner kurzen Zeit bei Alpine.

0 Kommentare

Am 27. Februar ist die achte Staffel der Netflix-Doku „Drive to Survive“ gestartet. In dieser sorgten Aussagen des 23-jährigen Australiers für Entsetzen. „Beim Grand Prix in Miami habe ich ernsthafte Morddrohungen erhalten“, schildert Doohan. „Ich habe sechs oder sieben E-Mails erhalten, in denen mir mitgeteilt wurde, dass mir alle Gliedmaßen abgetrennt würden, wenn ich in Miami noch im Auto säße.“

Polizeischutz in Miami
Alpine reagierte auf die Drohungen mit drastischen Maßnahmen. Rund um das Rennwochenende in Miami wurde die Sicherheit verschärft. Für Doohan gab es Polizeischutz. „Am Mittwoch war ich mit meiner verdammten Freundin und meinem Trainer dort, und ich hatte drei bewaffnete Männer um mich herum – ich musste eine Polizeieskorte anrufen, damit sie kam und die Situation unter Kontrolle brachte“, erzählt der Australier.

Lesen Sie auch:
Alpine-Boss Flavio Briatore (li.) nahm sich Franco Colapinto vor.
Wilde F1-Tirade
„Ist mir scheißegal – du bist das Problem!“
28.02.2026

Ein Alpine-Sprecher bestätigte gegenüber „The Athletic“, man sei vor dem Wochenende „über die betreffenden Drohungen informiert“ gewesen und habe das weitere Vorgehen mit der Formel 1 und den Organisatoren abgestimmt. „Die Sicherheit aller Mitarbeiter, einschließlich der Fahrer, hat höchste Priorität und wird vom Team bei allen Veranstaltungen sehr ernst genommen“, hieß es.

Auch die Formel 1 bezog klar Stellung: „Die Formel 1 ist eine Familie und eine Gemeinschaft, die auf gegenseitigem Respekt und Unterstützung basiert. Es gibt keinen Platz für beleidigendes Verhalten, weder online noch persönlich, und der gesamte Sport steht geschlossen gegen jeden, der versucht, unsere Werte zu untergraben. Als Gemeinschaft werden wir jeden, der sich so verhält, den zuständigen Behörden und Plattformen melden.“

Traum geplatzt
Für Doohan war Miami zugleich sein letztes Rennwochenende als Alpine-Stammpilot. Kurz darauf verlor er sein Cockpit an Franco Colapinto. „Ich konnte es nicht genießen, Formel-1-Fahrer zu sein, etwas, von dem ich so lange geträumt hatte. Also ja, es ist ziemlich beschissen“, sagt er in der Doku.

Inzwischen hat Doohan ein neues Kapitel aufgeschlagen: Anfang Februar verpflichtete ihn Haas als Reservefahrer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
01.03.2026 07:26
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
405.297 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
94.063 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
93.279 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5226 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1581 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1126 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf