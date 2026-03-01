F1-Pilot: „Habe ernsthafte Morddrohungen erhalten“

Polizeischutz in Miami

Alpine reagierte auf die Drohungen mit drastischen Maßnahmen. Rund um das Rennwochenende in Miami wurde die Sicherheit verschärft. Für Doohan gab es Polizeischutz. „Am Mittwoch war ich mit meiner verdammten Freundin und meinem Trainer dort, und ich hatte drei bewaffnete Männer um mich herum – ich musste eine Polizeieskorte anrufen, damit sie kam und die Situation unter Kontrolle brachte“, erzählt der Australier.