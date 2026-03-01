Neues Schwarzenegger-Museum soll in Wien entstehen

Ayatollah Khamenei tot: Iran droht mit Vergeltung
Es ist das Tuschelthema, wenn man dieser Tage über Arnold Schwarzenegger spricht. Denn wenn nicht alle Stricke reißen, wird bis 2027, anlässlich des 80. Geburtstages des „Terminators“, in Wien ein neues Museum zu seinen Ehren entstehen. Wie es dann mit seinem Grazer Geburtshaus wohl weitergeht?
Das Arnold Schwarzenegger Geburtshaus in Thal bei Graz ist das offizielle und weltweit einzige Museum, das seinen Namen trägt und von ihm persönlich unterstützt wird. So wird auf der Internetseite für die Räumlichkeiten, in denen viele Gegenstände aus dem Leben des „Terminators“ zur Schau gestellt werden, geworben. Doch wie „Krone“-Recherchen ergeben haben, dürfte das nicht mehr lange so bleiben.
