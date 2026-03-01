Neues Schwarzenegger-Museum soll in Wien entstehen

Das Arnold Schwarzenegger Geburtshaus in Thal bei Graz ist das offizielle und weltweit einzige Museum, das seinen Namen trägt und von ihm persönlich unterstützt wird. So wird auf der Internetseite für die Räumlichkeiten, in denen viele Gegenstände aus dem Leben des „Terminators“ zur Schau gestellt werden, geworben. Doch wie „Krone“-Recherchen ergeben haben, dürfte das nicht mehr lange so bleiben.