Anteil der Ausländer im Grazer Gemeindebau steigt

Das Thema (leistbares) Wohnen ist fest in der DNA der KPÖ verankert. Die rund 12.500 Gemeindewohnungen in Graz sind eine dunkelrote Bastion – hier hat der sensationelle Wahlerfolg der Kommunisten im Jahr 2021 seine Wurzeln. Die jüngste Ausbauoffensive war und ist ein echtes Herzensanliegen von Bürgermeisterin Elke Kahr.