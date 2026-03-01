Vorteilswelt
Schon fast 50 Prozent

Anteil der Ausländer im Grazer Gemeindebau steigt

Steiermark
01.03.2026 05:00
Insgesamt gibt es in Graz rund 12.500 Gemeindewohnungen.
Insgesamt gibt es in Graz rund 12.500 Gemeindewohnungen.
Porträt von Marcus Stoimaier
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Marcus Stoimaier und Gerald Schwaiger

Fast jede zweite Grazer Gemeindewohnung geht an Nicht-Österreicher. Die FPÖ kritisiert die Vergabe scharf – Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) kontert ebenso.



Das Thema (leistbares) Wohnen ist fest in der DNA der KPÖ verankert. Die rund 12.500 Gemeindewohnungen in Graz sind eine dunkelrote Bastion – hier hat der sensationelle Wahlerfolg der Kommunisten im Jahr 2021 seine Wurzeln. Die jüngste Ausbauoffensive war und ist ein echtes Herzensanliegen von Bürgermeisterin Elke Kahr.



