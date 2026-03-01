Formel 1: Pirelli bricht Reifentest in Bahrain ab

2011 wurde das Rennen in Bahrain abgesagt

Erst vor gut einer Woche waren in Bahrain die zweiten offiziellen Formel-1-Tests dieser Saison beendet worden. Am Sonntag in einer Woche bestreitet die Motorsport-Königsklasse ihren Grand-Prix-Auftakt in Melbourne. Für den 12. April ist das vierte Saisonrennen in Bahrain angesetzt, eine Woche darauf soll laut Rennkalender eigentlich in Saudi-Arabien gefahren werden.