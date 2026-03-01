Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Red Bull und Austria: Alle unter einem Dach

Salzburg
01.03.2026 06:30
Red Bull Salzburg und Austria Salzburg unter einem Dach – ein fast undenkbares Szenario! Aber ...
Red Bull Salzburg und Austria Salzburg unter einem Dach – ein fast undenkbares Szenario! Aber wie undenkbar ist es wirklich?(Bild: Krone KREATIV/APA/KRUGFOTO, Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Seit Jahren beschäftigt Austria Salzburg die Stadionfrage. Dabei liegt die Lösung näher als gedacht. Warum spielen die Violetten in der Zukunft nicht im EM-Stadion von 2008, wo Red Bull Salzburg seine Heimpartien austrägt? 

Austria Salzburg und die Stadionthematik – das ist eine unendliche Geschichte. Grödig wird nichts, ein neues Stadion in der Stadt ist in den kommenden acht bis zehn Jahren keine Option. Wie soll das auch ein Steuerzahler nachvollziehen, der mit Fußball nichts am Hut hat? Eine Aufstockung der Zuschauerplätze in Maxglan auf 2500 bis 3000 ist wohl ebenso illusorisch. Schon für 1566 Zuschauer strecken sich die Behörden in alle Richtungen. Das hört sich nach einer aussichtslosen Lage an. Doch so aussichtslos ist sie gar nicht!

Austria Salzburg rund um Obmann David Rettenbacher sucht ein Stadion für die Zukunft.
Austria Salzburg rund um Obmann David Rettenbacher sucht ein Stadion für die Zukunft.(Bild: Andreas Tröster)

In Mailand und Graz funktioniert es 
Unweit der Stadtgrenze liegt ein Stadion, das über Jahrzehnte jede Lizenz bekommen wird und perfekt an das Verkehrsnetz angebunden ist: Die EM-Arena von 2008, wo die Bullen ihre Heimspiele austragen. Austria und Red Bull unter einem Dach? Klar, im Kopf geht sich das beim ersten Gedanken nicht aus. Dass Rivalen im gleichen Stadion spielen können, zeigen aber Städte wie Graz, Mailand und bis vor einigen Jahren auch München.

Im Weg stehen Verträge zwischen den Bullen und der Eigentümerin, der Stadion Wals-Salzburg GmbH. Diese wiederum gehört zu 100 Prozent dem Land Salzburg. Heißt: Die Politik wäre nicht völlig machtlos und könnte – wenn sie möchte – durchaus ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Reden müssten selbstverständlich auch die beiden Vereine. Und dabei gleich mehrfach über den eigenen Schatten springen.

Salzburg
01.03.2026 06:30
