Red Bull und Austria: Alle unter einem Dach

Austria Salzburg und die Stadionthematik – das ist eine unendliche Geschichte. Grödig wird nichts, ein neues Stadion in der Stadt ist in den kommenden acht bis zehn Jahren keine Option. Wie soll das auch ein Steuerzahler nachvollziehen, der mit Fußball nichts am Hut hat? Eine Aufstockung der Zuschauerplätze in Maxglan auf 2500 bis 3000 ist wohl ebenso illusorisch. Schon für 1566 Zuschauer strecken sich die Behörden in alle Richtungen. Das hört sich nach einer aussichtslosen Lage an. Doch so aussichtslos ist sie gar nicht!