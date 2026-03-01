Babler: Roter Minusmann als Überlebenskünstler

Ramadan! GAK-Juwel Harakate fastet sich zu Toren
Der Glaube gibt Kraft
Selbst bei jenen SPÖ-Granden, die Christian Kerns Gegenkandidatur torpedierten, bleibt Andreas Babler (53) als Parteichef weiterhin nur geduldet. Wie es der Wackel-Vizekanzler bislang schaffte, seine Gegner auszusitzen, welche Rolle seine Frau dabei spielt und was der Parteitag bringen wird.
Der 12. Februar ist für Sozialdemokraten auch bald hundert Jahre danach kein Tag wie jeder andere. In Wien kommen seit Jahrzehnten am Vorabend Spitzenfunktionäre zum Gedenken an die Februarkämpfe 1934 zusammen. Der Bürgerkrieg zwischen Sozialdemokraten und Austrofaschisten kostete 300 Menschen das Leben und endete mit dem Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.
