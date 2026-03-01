Babler: Roter Minusmann als Überlebenskünstler

Der 12. Februar ist für Sozialdemokraten auch bald hundert Jahre danach kein Tag wie jeder andere. In Wien kommen seit Jahrzehnten am Vorabend Spitzenfunktionäre zum Gedenken an die Februarkämpfe 1934 zusammen. Der Bürgerkrieg zwischen Sozialdemokraten und Austrofaschisten kostete 300 Menschen das Leben und endete mit dem Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.