„Da ist man fast zu alt fürs Bundesliga-Debüt“

Ralf Rangnick hat ihn im Blick

Gelingt ihm das, wandert er in der Liste von Teamchef Ralf Rangnick wohl wieder weiter nach oben. Im vergangenen Lehrgang wurde er erstmals auf Abruf ins ÖFB-Aufgebot einberufen. „Es ist ein richtig geiles Gefühl, dass so etwas gewürdigt wird, und zeigt, dass mit noch etwas mehr Arbeit vielleicht auch noch mehr drinnen ist“, sagt Havel. Über ein mögliches Ticket für den WM-Flieger will der 22-Jährige aber noch nicht sprechen. „Mein Fokus ist erst einmal meine Leistung zu bringen und mit Hartberg die Top-6 zu erreichen.“ Da würde es helfen, wenn er seinem Ex-Klub heute ein Bein stellt.