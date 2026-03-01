Schal-Skandal: Die katastrophale Symbolik bleibt!

Er hielt einen brennenden Schal des Gegners in Händen – und lachte dabei herzhaft: Ein Kurzvideo vom letzten Fußball-Bundesliga-Derby gegen den LASK bringt SV-Ried-Präsident Thomas Gahleitner vor der Neuauflage des OÖ-Prestigeduells am Mittwoch im ÖFB-Pokal-Halbfinale in Bedrängnis.
Knapp vier Sekunden! Mehr brauchte es nicht, um als Ried-Präsident ins sportpolitisches Fegefeuer zu geraten. Das am Freitag aufgetauchte Kurzvideo – laut Thomas Gahleitner völlig aus dem Zusammenhang gerissen und nie respektlos gemeint – zeigt ihn in einer lustig-geselligen Runde, wie er einen an einem Ende brennenden LASK-Schal hält. Eine b’soffene G’schichte, bei der auch befreundete LASK-Fans am Tisch saßen, heißt es dazu. Geschehen vor 14 Tagen in Rieds VIP-Bereich nach dem 1:1 im Liga-Derby . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.