Schal-Skandal: Die katastrophale Symbolik bleibt!

Knapp vier Sekunden! Mehr brauchte es nicht, um als Ried-Präsident ins sportpolitisches Fegefeuer zu geraten. Das am Freitag aufgetauchte Kurzvideo – laut Thomas Gahleitner völlig aus dem Zusammenhang gerissen und nie respektlos gemeint – zeigt ihn in einer lustig-geselligen Runde, wie er einen an einem Ende brennenden LASK-Schal hält. Eine b’soffene G’schichte, bei der auch befreundete LASK-Fans am Tisch saßen, heißt es dazu. Geschehen vor 14 Tagen in Rieds VIP-Bereich nach dem 1:1 im Liga-Derby . . .