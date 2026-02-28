Wie nutzen Sie die ersten Sonnenstrahlen?

Ist es für Sie vor allem eine Gelegenheit, aktiv zu werden, Sport im Freien zu betreiben, einen Spaziergang oder vielleicht die erste Radtour zu planen? Oder genießen Sie die Sonne lieber ruhig, mit einem Kaffee in der Hand und dem Gesicht im Licht? Sehen Sie in den ersten Sonnenstrahlen einen Energieschub, der Neues anstößt, oder eher eine sanfte Erinnerung daran, sich selbst wieder mehr Zeit zu schenken?