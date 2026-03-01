Iran: Vergebliches Warten auf Nachrichten

Ich war noch gar nicht zur Haustüre drin, da zogen sie mir schon das Tuch vom Kopf, dieses verhasste Symbol der Unterdrückung. Kurz zuvor hatte mich ein Sittenwärter angerempelt, weil es ein wenig verrutscht war. Nur eine Ahnung davon, wie bedrückend sich die allgegenwärtige Überwachung anfühlen muss.
Das war vor einigen Jahren, als ich Freunde der Familie in Teheran besuchte. Ich wurde mit einer Herzlichkeit willkommen geheißen, wie man sie nur selten erlebt. Mit dieser persischen Gastfreundschaft, bei der „Fühl dich wie zu Hause“ keine Floskel bleibt. Die Tische bogen sich, die ganze Palette der duftenden Gewürzküche breitete sich vor mir aus. Es wurde gegessen, gesungen und gelacht. Die Familie erfüllte die Wohnung mit einer Freude und Freiheit, die ihnen vor der Haustüre verwehrt blieben.
In den Nachrichten sieht man meist nur dieses finstere Regime, das die leuchtende Kultur der Perser in den Schatten verbannt. Verteidigt wird sie hingegen von den Iranern, die sie in den eigenen vier Wänden hochhalten. Wie auch diesen Wunsch nach Freiheit, für den sie auf den Straßen ihr Leben riskieren. Aber was ist Kultur, was sind Menschen schon wert, wenn Bomben fallen?
Ich muss viel an meine Freunde und den fröhlichen Nachmittag bei ihnen denken. Wie es ihnen wohl gehen mag. Wie sicher sie sind, wenn es keine Schutzräume gibt. Und welche Folgen dieser Krieg für sie haben wird. Doch wieder einmal sind sie von der Außenwelt abgeschnitten – und auf Nachrichten hofft man vergeblich.
