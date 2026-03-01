Iran: Vergebliches Warten auf Nachrichten

Das war vor einigen Jahren, als ich Freunde der Familie in Teheran besuchte. Ich wurde mit einer Herzlichkeit willkommen geheißen, wie man sie nur selten erlebt. Mit dieser persischen Gastfreundschaft, bei der „Fühl dich wie zu Hause“ keine Floskel bleibt. Die Tische bogen sich, die ganze Palette der duftenden Gewürzküche breitete sich vor mir aus. Es wurde gegessen, gesungen und gelacht. Die Familie erfüllte die Wohnung mit einer Freude und Freiheit, die ihnen vor der Haustüre verwehrt blieben.