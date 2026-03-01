Die SPÖ, der „stabile“ Faktor in der Regierung

Die ÖVP scheint sich von ihrem Tief mit Werten um oder gar unter 20 Prozent erholt zu haben und liegt nun deutlich vor der SPÖ. Die, formuliert man es zynisch, der stabile Faktor in der Regierung bleibt, weil sie anhaltend bei miesen 18 Prozent grundelt – mit Parteichef Andreas Babler an der Spitze, dem Professor Peter Filzmaier in seiner Zeugnis-Verteilung in der Sonntags-„Krone“ einen Vierer verpasst.