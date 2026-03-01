Vorteilswelt
Austrias Gollowitzer

„Wir werden Rapid in diesem Fall nicht folgen“

Fußball National
01.03.2026 06:30
Präsident Kurt Gollowitzer im „Wohnzimmer“ seiner Wiener Austria.
Präsident Kurt Gollowitzer im „Wohnzimmer“ seiner Wiener Austria.(Bild: Lukas Schneider)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Wiener Austrias Präsident Kurt Gollowitzer sprach im „Krone“-Interview vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den LASK (17 Uhr) über die Lizenz, Unruhe hinter den Kulissen und Auswärtsfans beim Derby. 

0 Kommentare

„Krone“: Herr Gollowitzer, am Montag reicht die Austria die Unterlagen ein. Wie zuversichtlich ist Violett, dass man die Lizenz zum dritten Mal in Folge in erster Instanz erhält?
Kurt Gollowitzer: Es ist herausfordernd, aber ich blicke sehr positiv darauf, dass es erneut beim ersten Anlauf klappt. Der Verein arbeitet hart dafür.

