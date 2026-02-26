Die drei lustigen Witwen lassen es krachen

Die „Golden Girls“ von Moosburg bringen Verwicklungen, Verwechslungen und Lachtränen auf die Komödienbühne im Campus: „Ladyknaller“ feiert am 13. März Premiere.
„Ein Jahr ohne Theater ist ein verlorenes Jahr“, sind sich in der Theatergruppe Moosburg alle 22 Mitglieder einig. Daher bringen sie alljährlich im Frühling eine Komödie auf die Bühne – seit 32 Jahren. Der Theatervirus hatte 1992 Mädchen und Burschen der Landjugend infiziert, daraus entstand die Theatergruppe Moosburg, die heuer den tristen Alltag der Witwen Mary, Luise und Mathilde zeigt: Sie sind zum Wohle der Pfarre tätig, treffen einander zum Kaffee mit Pater Ralph (Rudi Hackl) und fragen sich: „Kann das schon alles gewesen sein?“ Zudem haben sie nicht viel Geld.
„Ladyknaller“: Premiere am Freitag, 13. März (19.30 Uhr), im Campus Moosburg, Pestalozzistraße 4; sechs weitere Vorstellungen bis 28. März. Termine und Karten: www. theatergruppe-moosburg.at oder unter 0664/ 536 4553.
Daher gründen die drei Ladies die Rentneragentur „Golden Girls“. Welche mehr oder weniger seriösen Herren sich auf ihre Annonce hin melden, zeigt die Komödie „Ladyknaller“ von Beate Irmisch, in Moosburg inszeniert von Doris Hackl.
