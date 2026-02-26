Die drei lustigen Witwen lassen es krachen

„Ein Jahr ohne Theater ist ein verlorenes Jahr“, sind sich in der Theatergruppe Moosburg alle 22 Mitglieder einig. Daher bringen sie alljährlich im Frühling eine Komödie auf die Bühne – seit 32 Jahren. Der Theatervirus hatte 1992 Mädchen und Burschen der Landjugend infiziert, daraus entstand die Theatergruppe Moosburg, die heuer den tristen Alltag der Witwen Mary, Luise und Mathilde zeigt: Sie sind zum Wohle der Pfarre tätig, treffen einander zum Kaffee mit Pater Ralph (Rudi Hackl) und fragen sich: „Kann das schon alles gewesen sein?“ Zudem haben sie nicht viel Geld.