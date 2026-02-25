„Mehr Lehrer für Schüler mit extra Förderbedarf“

„So geht es nicht mehr weiter. Es muss sich was ändern – und zwar jetzt“, ungewohnte Geschlossenheit zeigten am Mittwoch alle im OÖ. Landtag vertretenen Parteien, als es um mehr Lehrerstunden für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in Pflichtschulen ging. Der Anteil an Kindern, die so einen extra Bedarf brauchen würden, sei in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Aktuell liegt er bei 5,6 Prozent der Pflichtschüler. Der Bund geht aber seit 34 Jahren unverändert von 2,7 Prozent aus, kritisiert eine bundesweite Elterninitiative.