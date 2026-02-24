Wehrdienst-Skepsis | 6 Monate reichen

Wehrdienst-Skepsis. Die Debatte um die Verlängerung des Wehrdienstes ebbt nicht ab. Bekanntlich hat ja eine Kommission Vorschläge zur Verlängerung des Militärdienstes ausgearbeitet, Bundeskanzler Christian Stocker Ende Jänner angekündigt, er wolle eine Volksbefragung dazu abhalten. Allerdings nicht zur Frage, ob die Österreicher für oder gegen eine Verlängerung des Dienstes mit der Waffe sind, sondern lediglich für welches Verlängerungsmodell. Dabei stehen die Österreicher der Verlängerung durchaus skeptisch gegenüber, wie eine repräsentative Umfrage des IFDD-Institutes im Auftrag der „Krone“ beweist - gerade einmal 49 Prozent der Gesamtbevölkerung halten den Grundwehrdienst für zu kurz. Doch wie sieht es bei den Jungen aus?
Sechs Monate reichen. Während – siehe oben – unter den 2600 von IFDD befragten Österreichern also knapp die Hälfte für eine Verlängerung des Wehrdienstes wäre, sieht es bei den jungen Landsleuten ganz anders aus. Denn junge Menschen unter 30 Jahren und Mütter von wehrpflichtigen Söhnen sind ganz klar gegen einen längeren Wehrdienst. Jeweils 55 Prozent halten die aktuellen sechs Monate für angemessen. Für zu kurz halten ihn bei den unter 30-Jährigen nur 32 Prozent und bei den Müttern überhaupt nur 27 Prozent. Das Resümee: Wer vom Wehrdienst betroffen ist, dem reichen sechs Monate.
Kommen Sie gut durch den Mittwoch!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.