Wehrdienst-Skepsis | 6 Monate reichen

Wehrdienst-Skepsis. Die Debatte um die Verlängerung des Wehrdienstes ebbt nicht ab. Bekanntlich hat ja eine Kommission Vorschläge zur Verlängerung des Militärdienstes ausgearbeitet, Bundeskanzler Christian Stocker Ende Jänner angekündigt, er wolle eine Volksbefragung dazu abhalten. Allerdings nicht zur Frage, ob die Österreicher für oder gegen eine Verlängerung des Dienstes mit der Waffe sind, sondern lediglich für welches Verlängerungsmodell. Dabei stehen die Österreicher der Verlängerung durchaus skeptisch gegenüber, wie eine repräsentative Umfrage des IFDD-Institutes im Auftrag der „Krone“ beweist - gerade einmal 49 Prozent der Gesamtbevölkerung halten den Grundwehrdienst für zu kurz. Doch wie sieht es bei den Jungen aus?