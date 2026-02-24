Salzburger Fusch ruft höchste Lawinenwarnstufe aus

Schwäne auf Gleisen sorgten für Verspätung bei ÖBB
In Salzburg-Stadt
Die Salzburger Gemeinde Fusch an der Großglocknerstraße hat Dienstagmittag die höchste aller Lawinenwarnstufen ausgerufen. Es herrsche in der Region derzeit „eine äußerst kritische Lawinensituation“, wurde über die Gemeindeapp „Gem2Go“ kommuniziert.
Es wird dringend davon abgeraten, in den kommenden Tagen Skitourenrouten zu unternehmen. Die sonst so beliebten Routen seien derzeit dringlich zu meiden. Die Schneedecke sei instabil, spontane Lawinen jederzeit möglich.
„Wir wollen keinesfalls, dass es in unserer Gemeinde zu einem Lawineneinsatz aufgrund von Skitourengehern kommt“, so die Gemeinde. Auch in den kommenden Tagen sei noch erhöhte Vorsicht geboten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.