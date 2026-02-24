Vorteilswelt
„Äußerst kritisch“

Salzburger Fusch ruft höchste Lawinenwarnstufe aus

Salzburg
24.02.2026 14:10
Die Großglockner Hochalpenstraße bei Fusch (Symbolbild).
Die Großglockner Hochalpenstraße bei Fusch (Symbolbild).(Bild: EXPA/ JFK)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Salzburger Gemeinde Fusch an der Großglocknerstraße hat Dienstagmittag die höchste aller Lawinenwarnstufen ausgerufen. Es herrsche in der Region derzeit „eine äußerst kritische Lawinensituation“, wurde über die Gemeindeapp „Gem2Go“ kommuniziert.

0 Kommentare

Es wird dringend davon abgeraten, in den kommenden Tagen Skitourenrouten zu unternehmen. Die sonst so beliebten Routen seien derzeit dringlich zu meiden. Die Schneedecke sei instabil, spontane Lawinen jederzeit möglich.

„Wir wollen keinesfalls, dass es in unserer Gemeinde zu einem Lawineneinsatz aufgrund von Skitourengehern kommt“, so die Gemeinde. Auch in den kommenden Tagen sei noch erhöhte Vorsicht geboten.

24.02.2026 14:10
Salzburg

