Die Lawinengefahr steuert auf den Höhepunkt zu

Für Salzburgs Bergretter war das vergangene Wochenende wieder einmal knapp an der Belastungsgrenze: Lawinenabgänge im Gasteinertal, in Rauris, Flachau oder im Lungau; fast zeitgleich gab es die Meldung über vier Abgängen. Alle nahmen diesmal ein glimpfliches Ende, es gab weder Verletzte noch Tote. Die Bergrettung rückte aber dennoch aus, um wirklich sicherzustellen, dass niemand von den Schneemassen verschüttet wurde.

„Es ist anstrengend, aber wir sind gerüstet“, sagt Gerhard Kremser. Der Gasteiner ist Bezirksleiter der Bergrettung im Pongau. Er war bei den tödlichen Lawinen von Großarl und Gastein im Jänner – die „Krone“ hat berichtet – im Einsatz. Über die aktuelle Situation in den Bergen und vermeintlichen Leichtsinn von Sportlern hat sich Kremser zuletzt oft den Kopf zerbrochen.