Lawinenalarm! Schneemassen donnern auf Straße

Lawinenalarm am Dienstagvormittag im Tiroler Kaunertal! Auf die Landesstraße L18 ging kurz vor 10 Uhr eine Lawine ab. Die Fahrbahn wurde durch die Schneemassen komplett verlegt. Alarmierte Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Verletzt wurde zum Glück niemand!
Gegen 9.50 Uhr ging die Meldung via Leitstelle Tirol raus. „Lawine Straße/Verkehrswege“ lautete der Einsatzcode. Es wurde kein Fahrzeug von den Schneemassen verschüttet, wie die Leitstelle inzwischen auf „Krone“-Nachfrage bestätigte.
Glück im Unglück, dass niemand erfasst wurde
Webcam-Aufnahmen des Landes Tirol zeigen, dass es bei Kilometer 12,40, bei Grasse, zu dem Lawinenabgang gekommen ist. Außerdem sind einige Fahrzeuge zu sehen, die vor dem Lawinenkegel anhalten mussten. Man kann also von großem Glück im Unglück sprechen, dass niemand erfasst wurde.
Alarmierte Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle, etwa die Feuerwehr, die Bergrettung und der Räumdienst des Landes.
Immer noch gefährliche Lawinensituation
In Tirol herrscht auch am Dienstag verbreitet große Lawinengefahr – also Warnstufe 4 von 5. „Viel Neuschnee und Triebschnee der letzten Tage überlagern eine schwache Altschneedecke. Im Bereich der Waldgrenze sowie oberhalb der Waldgrenze können Wintersportler leicht Lawinen auslösen. Lawinen können teilweise in tiefe Schichten durchreißen und groß werden“, so der Lawinenwarndienst in seinem aktuellen Lagebericht.
Mit dem Regen steige die Auslösebereitschaft von nassen Schneebrettlawinen an allen Expositionen unterhalb von 2000 Metern an. Zudem sind Gleitschneelawinen möglich. „Dies besonders an Böschungen und Grashängen“, so die Experten weiter.
Schwarzes Wochenende in Tirol
Fünf Lawinentote, ein im Tiefschnee verunglückter Skifahrer, zahlreiche Verletzte, fast 100 Einsätze: Die Lawinenbilanz von Freitag bis Sonntag auf Tirols Bergen ist schrecklich – und die Lage bleibt weiterhin gefährlich ...
