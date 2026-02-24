Lawinenalarm! Schneemassen donnern auf Straße

Glück im Unglück, dass niemand erfasst wurde

Webcam-Aufnahmen des Landes Tirol zeigen, dass es bei Kilometer 12,40, bei Grasse, zu dem Lawinenabgang gekommen ist. Außerdem sind einige Fahrzeuge zu sehen, die vor dem Lawinenkegel anhalten mussten. Man kann also von großem Glück im Unglück sprechen, dass niemand erfasst wurde.