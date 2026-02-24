Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahrbahn blockiert

Lawinenalarm! Schneemassen donnern auf Straße

Tirol
24.02.2026 10:00
Feuerwehr und Räumdienst befinden sich mittlerweile vor Ort.
Feuerwehr und Räumdienst befinden sich mittlerweile vor Ort.(Bild: Land Tirol (Webcam))
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Lawinenalarm am Dienstagvormittag im Tiroler Kaunertal! Auf die Landesstraße L18 ging kurz vor 10 Uhr eine Lawine ab. Die Fahrbahn wurde durch die Schneemassen komplett verlegt. Alarmierte Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Verletzt wurde zum Glück niemand!

0 Kommentare

Gegen 9.50 Uhr ging die Meldung via Leitstelle Tirol raus. „Lawine Straße/Verkehrswege“ lautete der Einsatzcode. Es wurde kein Fahrzeug von den Schneemassen verschüttet, wie die Leitstelle inzwischen auf „Krone“-Nachfrage bestätigte.

Glück im Unglück, dass niemand erfasst wurde
Webcam-Aufnahmen des Landes Tirol zeigen, dass es bei Kilometer 12,40, bei Grasse, zu dem Lawinenabgang gekommen ist. Außerdem sind einige Fahrzeuge zu sehen, die vor dem Lawinenkegel anhalten mussten. Man kann also von großem Glück im Unglück sprechen, dass niemand erfasst wurde.

Alarmierte Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle, etwa die Feuerwehr, die Bergrettung und der Räumdienst des Landes. 

Auf Webcamaufnahmen ist die Lawine zu sehen.
Auf Webcamaufnahmen ist die Lawine zu sehen.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Immer noch gefährliche Lawinensituation
In Tirol herrscht auch am Dienstag verbreitet große Lawinengefahr – also Warnstufe 4 von 5. „Viel Neuschnee und Triebschnee der letzten Tage überlagern eine schwache Altschneedecke. Im Bereich der Waldgrenze sowie oberhalb der Waldgrenze können Wintersportler leicht Lawinen auslösen. Lawinen können teilweise in tiefe Schichten durchreißen und groß werden“, so der Lawinenwarndienst in seinem aktuellen Lagebericht.

Mit dem Regen steige die Auslösebereitschaft von nassen Schneebrettlawinen an allen Expositionen unterhalb von 2000 Metern an. Zudem sind Gleitschneelawinen möglich. „Dies besonders an Böschungen und Grashängen“, so die Experten weiter.

Lesen Sie auch:
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
23.02.2026
Nach Lawinendramen
Bergretter: „Leichtsinnige sollen mehr zahlen!“
24.02.2026
AT-Alert noch aufrecht
Lawinengefahr! Weiterhin Alarmstufe Rot in Tirol
23.02.2026

Schwarzes Wochenende in Tirol
Fünf Lawinentote, ein im Tiefschnee verunglückter Skifahrer, zahlreiche Verletzte, fast 100 Einsätze: Die Lawinenbilanz von Freitag bis Sonntag auf Tirols Bergen ist schrecklich – und die Lage bleibt weiterhin gefährlich ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
24.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
KaunertalTirol
SchneemasseLawine
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
181.040 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
168.845 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
133.760 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3794 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1173 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1070 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf