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Finanzierungsstreit

Gesundheitskasse zu Reha: „Sind nicht zuständig“

Salzburg
24.04.2026 07:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Die Reha-Station Rekiz für schwer kranke Kinder im Salzburger Uniklinikum muss finanziell neu aufgestellt werden. Einhellige Meinung: Die Station ist unverzichtbar. Die ÖGK zog sich aber aus der Finanzierung zurück und reagiert jetzt auf die Kritik. Nicht nur das Land Salzburg soll übernehmen. 

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Für kranke oder verunfallte Kinder und ihre Familien in Ausnahmesituationen ist die Station das einzige Auffangnetz in ganz Westösterreich. „Sensationell, was da geleistet wird“, meinte ein Vater zur „Krone“, heilfroh, dass Kinder nach Schicksalsschlägen hier mit Therapien versorgt und Eltern im Umgang mit den kleinen Patienten geschult werden.

Zitat Icon

Rekiz hat sich am damaligen Vergabeverfahren nicht beteiligt. Es besteht daher kein Vertrag für die Kinder- und Jugendreha.

Andreas Huss, Obmann ÖGK

Jetzt spießt es sich, wie berichtet, an der Finanzierung der Einrichtung. Und hier liegt wie so oft der Teufel im Detail. Die Station wurde bei ihrer Gründung vor 16 Jahren gemeinsam mit der damals noch regional organisierten Gebietskrankenkasse auf stabile Beine gestellt. Tagsätze wurden pro Patient gezahlt. Die anderen Kassen in Österreich übernahmen die Lösung.

ÖGK-Obmann: „Haben keinen Vertrag mit Rekiz“
Mit Herbst 2024 war der Geldhahn dann zugedreht. Auf der Station Rekiz handelt es sich vorwiegend um Leistungen der Phase B (nach Akutfall). Nur Phase C falle in die Zuständigkeit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). „Mit Rekiz gibt es aber keinen Vertrag“, so ÖGK-Obmann Andreas Huss. Kritik spielt er weiter. Es sei unverständlich, dass das Land den Sparkurs daran festmache. Eine Bewilligung durch die ÖGK ist nach jahrelanger Finanzierung nicht vorgesehen.

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