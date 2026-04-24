Gesundheitskasse zu Reha: „Sind nicht zuständig“

ÖGK-Obmann: „Haben keinen Vertrag mit Rekiz“

Mit Herbst 2024 war der Geldhahn dann zugedreht. Auf der Station Rekiz handelt es sich vorwiegend um Leistungen der Phase B (nach Akutfall). Nur Phase C falle in die Zuständigkeit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). „Mit Rekiz gibt es aber keinen Vertrag“, so ÖGK-Obmann Andreas Huss. Kritik spielt er weiter. Es sei unverständlich, dass das Land den Sparkurs daran festmache. Eine Bewilligung durch die ÖGK ist nach jahrelanger Finanzierung nicht vorgesehen.