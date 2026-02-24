Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Lawinendramen

Bergretter: „Leichtsinnige sollen mehr zahlen!“

Tirol
24.02.2026 10:00
Lawineneinsätze verursachen bei den Bergrettern enormen psychischen Stress. Die ersten 15 ...
Lawineneinsätze verursachen bei den Bergrettern enormen psychischen Stress. Die ersten 15 Minuten entscheiden über Leben und Tod der Opfer.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Lawinen und Einsätze im Minutentakt forderten die Bergretter des Landes am Wochenende: Die Verursacher werden ausnahmslos zur Kasse gebeten. Die Politik soll nun entscheiden, ob Leichtsinnige mehr bezahlen sollen.

0 Kommentare

Insgesamt haben nach aktuellem Stand rund 450 Einsatzkräfte der Bergrettung Tirol in der vergangenen Woche 40 Lawineneinsätze abgearbeitet. Für sieben Wintersportler – überwiegend Variantenfahrer – kam jede Hilfe zu spät.

„Nur Ehrenamtliche können das leisten“
„Wir sind alles Ehrenamtliche, eine bezahlte Einsatzorganisation hätte diese Herausforderungen sicher nicht bewältigen können“, schildert Peter Haidacher von der Landesleitung der Bergrettung Tirol. Die Retter seien extrem gefordert gewesen.

Der Einsatz eines Lawinenhundes kostet 306 Euro extra.
Der Einsatz eines Lawinenhundes kostet 306 Euro extra.(Bild: ZOOM Tirol)

Österreichweit höhere Pauschalen
Wintersportler, die meinen, ihre Rettung sei kostenlos, unterliegen freilich einem Irrglauben. Die Bergretter verrechnen für jeden Einsatz Pauschalen. Es dauert nicht lange, bis eine Rechnung ins Haus flattert. Die Pauschalen sind in Tirol am höchsten, weil unter anderem durch die Größe des Einsatzgebiets der Aufwand entsprechend höher ist. „Sie werden vermutlich demnächst österreichweit vereinheitlicht“, kündigt Haidacher, in der Landesleitung Tirol für Finanzen zuständig, an.

(Bild: Krone KREATIV)

Rechnungen über Tausende Euro keine Seltenheit
Bei Lawinenabgängen sind in der Regel zudem meist mehrere Hubschrauber in der Luft. Da wird es dann richtig teuer – Rechnungen über mehrere Tausend Euro stellen keine Seltenheit dar. Die Bergretter verwenden die Einnahmen unter anderem zur Finanzierung ihrer Ausrüstung und Infrastruktur, die ehrenamtlichen Einsatzkräfte erhalten selbstverständlich keinen einzigen Cent davon.

Zitat Icon

Jeder hat das Recht auf Risiko, aber nicht auf Rettung um jeden Preis. Ob die Pauschalen steigen sollen, muss die Politik entscheiden. Wir retten in jedem Fall.

Peter Haidacher, Landesleitung Bergrettung Tirol

Bild: Christof Birbaumer

An denen sind die vergangenen Lawinentage nicht spurlos vorübergegangen. „Jede Suchaktion bedeutet psychischen Stress“, weiß Haidacher. Von den ersten zehn bis 15 Minuten nach dem Unglück hängt nicht weniger als das Leben des bzw. der Opfer ab.

(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Wer Bergrettung fördert, zahlt nicht
„Jeder hat das Recht auf sein Risiko, aber kein Recht auf Rettung um jeden Preis“, warnt Haidacher vor zu großem Übermut. Davon dürfen sich auch jene angesprochen fühlen, die in den vergangenen Tagen bei großer Lawinengefahr im freien Gelände Lawinen auslösten. „Wir retten, unabhängig davon, ob ein Unglück aus Leichtsinn passierte oder nicht“, sagt der erfahrene Bergretter. Es sei eine Aufgabe der Politik, zu entscheiden, ob die „Preise“ für Einsätze steigen sollen.

Lesen Sie auch:
In See im Paznaun ging eine Lawine auf einen Skiweg ab (links). Die Libelle Tirol (rechts) flog ...
Retter im Dauereinsatz
Lawinen im Minutentakt in Tirol, Alarm auf Piste
22.02.2026
AT-Alert ausgelöst
Von Lawine erfasst: Mann (41) in Klinik verstorben
21.02.2026

36 Euro für Versicherung
Wer Fördermitglied der Bergrettung für 36 Euro pro Jahr wird, erhält eine Bergekostenversicherung bis 30.000 Euro pro Jahr – ähnlich wie Mitglieder des Alpenvereins. Weil inzwischen viele über eine solche Versicherung verfügen, bleibt die Bergrettung in der Regel nicht auf ihren Kosten sitzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
24.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
181.040 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
168.845 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
133.760 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3794 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1173 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1070 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf