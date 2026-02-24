Bergretter: „Leichtsinnige sollen mehr zahlen!“

Wer Bergrettung fördert, zahlt nicht

„Jeder hat das Recht auf sein Risiko, aber kein Recht auf Rettung um jeden Preis“, warnt Haidacher vor zu großem Übermut. Davon dürfen sich auch jene angesprochen fühlen, die in den vergangenen Tagen bei großer Lawinengefahr im freien Gelände Lawinen auslösten. „Wir retten, unabhängig davon, ob ein Unglück aus Leichtsinn passierte oder nicht“, sagt der erfahrene Bergretter. Es sei eine Aufgabe der Politik, zu entscheiden, ob die „Preise“ für Einsätze steigen sollen.