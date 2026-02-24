Tirol verliert Finanzamt: „Klarheit“ gefordert

„Es geht auch um die Arbeitsplätze“

Zudem verlange sie Gewissheit darüber, ob persönliche Beratungsgespräche in Landeck und Reutte weiterhin sichergestellt sind: „Es geht auch um die Arbeitsplätze an diesen beiden Standorten. Die Beschäftigten benötigen Klarheit. Ich fordere, dass keine Stellen gestrichen werden.“