Verletzungen erlegen

Verkehrsunfall auf der A1 forderte Menschenleben

Oberösterreich
22.02.2026 10:15
Für einen Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Für einen Insassen kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Kerschbaummayr Werner, Krone KREATIV)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Am Sonntagmorgen forderte ein schwerer Unfall auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich ein Menschenleben. Offenbar war ein Lieferwagen bei Laakirchen heftig gegen eine hölzerne Lärmschutzwand geprallt. Das Rote Kreuz transportierte eine leicht verletzte Person in ein Krankenhaus, für eine weitere kam jede Hilfe zu spät.

Einen tragischen Ausgang nahm ein schwerer Verkehrsunfall auf der Westautobahn A1 am Sonntagmorgen. Um 8.10 Uhr war ein Lenker, der in Richtung Wien unterwegs war, mit seinem Lieferwagen auf der Höhe der Raststation Lindach bei Laakirchen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine hölzerne Lärmschutzwand geprallt.

Vor Ort verstorben
Dabei wurde eine Person, ein Schweizer Staatsbürger, im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass das Opfer noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Eine weitere Person wurde vom Roten Kreuz leicht verletzt ins Spital gebracht. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

