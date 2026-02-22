Verkehrsunfall auf der A1 forderte Menschenleben

Am Sonntagmorgen forderte ein schwerer Unfall auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich ein Menschenleben. Offenbar war ein Lieferwagen bei Laakirchen heftig gegen eine hölzerne Lärmschutzwand geprallt. Das Rote Kreuz transportierte eine leicht verletzte Person in ein Krankenhaus, für eine weitere kam jede Hilfe zu spät.
Einen tragischen Ausgang nahm ein schwerer Verkehrsunfall auf der Westautobahn A1 am Sonntagmorgen. Um 8.10 Uhr war ein Lenker, der in Richtung Wien unterwegs war, mit seinem Lieferwagen auf der Höhe der Raststation Lindach bei Laakirchen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine hölzerne Lärmschutzwand geprallt.
Vor Ort verstorben
Dabei wurde eine Person, ein Schweizer Staatsbürger, im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass das Opfer noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Eine weitere Person wurde vom Roten Kreuz leicht verletzt ins Spital gebracht. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.