Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beste Verhältnisse

62-Jährige starb bei Unfall: Ursache rätselhaft

Oberösterreich
04.02.2026 19:00
Insgesamt 18 Feuerwehrleute aus Bruck Waasen standen nach der heftigen Kollision zwischen dem ...
Insgesamt 18 Feuerwehrleute aus Bruck Waasen standen nach der heftigen Kollision zwischen dem Pkw und dem Transporter im Einsatz. Die Straße war 1,5 Stunden lang gesperrt.(Bild: FF Bruck Waasen)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die Polizei untersucht noch, wie es zu dem schlimmen Unfall in Peuerbach (OÖ) kommen konnte, der für eine 62-jährige Autofahrerin tödlich ausging. An den Straßen- und Sichtverhältnissen dürfte es nicht gelegen haben, diese hätten nämlich kaum besser sein können. Auch Wildwechsel ist ausgeschlossen.

0 Kommentare

Die Unfalltragödie vom Dienstag in Peuerbach sorgte auch im Heimatort der Verstorbenen für ziemliches Entsetzen. „Ich kannte die Dame vom Sehen, ihr Tod tut mir aufrichtig leid. Mein Mitgefühl gilt selbstverständlich auch ihren Angehörigen“, sagt Fabian Grüneis, Bürgermeister der Gemeinde Waizenkirchen.

Zitat Icon

Ein schrecklicher Unfall, der leider extrem traurig geendet hat. Für die Dame und ihre Angehörigen tut es mir aufrichtig leid.

Ortschef Fabian Grüneis, Waizenkirchen

Bild: Gerhard Wenzel

Reanimation erfolglos
Der tödliche Zusammenstoß war gegen 12.15 Uhr auf der Söldener Gemeindestraße im Ortsgebiet von Peuerbach passiert. Das spätere Opfer war dort mit seinem Auto in Richtung Waizenkirchen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-Jähriger (ebenfalls aus Waizenkirchen) mit seinem VW-Transporter in die Gegenrichtung. Beide Fahrzeuge krachten ineinander. Die 62-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, sämtliche Reanimationsversuche von Ersthelfern, Rettungssanitätern und dem Notarzt blieben erfolglos. Der 45-Jährige überlebte schwer verletzt.

Lesen Sie auch:
Das Auto der Frau wurde stark beschädigt.
Schwerer Unfall
Frau stirbt bei Frontalkollision mit Kleinlaster
03.02.2026

„Ungefährliche Stelle“
Warum es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei ungeklärt. Die Fahrbahnverhältnisse waren trocken, es herrschte gute Sicht und es gab keinen Wildwechsel. Bei dem Straßenabschnitt soll es sich auch um keinen Unfallhäufungspunkt handeln. „Ich fahre dort täglich zweimal vorbei, es gibt nur eine leichte Doppelkurve“, sagt Peter Sattelberger von der FF Bruck Waasen. An andere tödliche Unfälle an dieser Stelle kann er sich gar nicht erinnern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.013 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
176.939 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.284 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Oberösterreich
Beste Verhältnisse
62-Jährige starb bei Unfall: Ursache rätselhaft
Am Linzer Airport
Frankfurt-Flug: „Steuergeld für Manager-Shuttle“
Krone Plus Logo
Pflegekraft am Wort:
„Wir werden bespuckt, gekratzt und geschlagen“
Krone Plus Logo
Kekse statt Ratschläge
Verwöhnen erlaubt: Was eine gute Oma ausmacht
Um 120.000 Euro
Handyshop-Betreiber soll EU geprellt haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf