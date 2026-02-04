62-Jährige starb bei Unfall: Ursache rätselhaft

„Ungefährliche Stelle“

Warum es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei ungeklärt. Die Fahrbahnverhältnisse waren trocken, es herrschte gute Sicht und es gab keinen Wildwechsel. Bei dem Straßenabschnitt soll es sich auch um keinen Unfallhäufungspunkt handeln. „Ich fahre dort täglich zweimal vorbei, es gibt nur eine leichte Doppelkurve“, sagt Peter Sattelberger von der FF Bruck Waasen. An andere tödliche Unfälle an dieser Stelle kann er sich gar nicht erinnern.